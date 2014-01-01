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Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
- Ширина фасада: от 450 мм
- Размер: ширина - 350 мм, глубина - 280 мм, высота - 450 мм
- Объём: 15,5 л
- Материал: высокопрочный пластик
- Цвет: серый
- Способ крепления: универсальный, на левую или правую боковину корпуса и к фасаду
Комплектация: ведро, крышка.
Особенности:
Ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада.
Удобство и быстрота в использовании благодаря автоматически открывающейся крышке.
При закрывании дверцы фасада ведро возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой.
Пакеты для мусора удобно хранить в специальном углублении на крышке ведра.
Ведро легко достать и вымыть.
Можно установить под мойку.
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