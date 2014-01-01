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Мусорное ведро Elletipi Tower PAI609/1
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Мусорное ведро Elletipi Tower PAI609/1
Артикул: PAI609/1 C10
Elletipi
Комплектация: ведро на 17 л, внешний контейнер из нержавеющей стали с крышкой на направляющих полного движения, крепежная фурнитура.
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Главная Мусорные ведра и системы организации Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single

Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single

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4 950
Количество:
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Артикул: 47001222
Vauth-Sagel
Мусорное ведро ENVI Single 15,5л на распашной фасад от 450 мм, автоматическое выдвижение и автоматическое открывание крышки, цвет – серый
Страна производства
Германия
Ширина фасада, см
от 45 см
Гарантия
2 года
Все параметры
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
VS_ENVI_Single
VauthSagel_EnviSingle
Vauth Sagel Envi Single
VS_ENVI_Single 2
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
Мусорное ведро Vauth Sagel Envi Single
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  • Ширина фасада: от 450 мм
  • Размер: ширина - 350 мм, глубина - 280 мм, высота - 450 мм
  • Объём: 15,5 л
  • Материал: высокопрочный пластик
  • Цвет: серый
  • Способ крепления: универсальный, на левую или правую боковину корпуса и к фасаду

Комплектация: ведро, крышка.

Особенности:
Ведро выдвигается синхронно с дверцей фасада.
Удобство и быстрота в использовании благодаря автоматически открывающейся крышке.
При закрывании дверцы фасада ведро возвращается в корпус и плотно закрывается крышкой.
Пакеты для мусора удобно хранить в специальном углублении на крышке ведра.
Ведро легко достать и вымыть.
Можно установить под мойку.

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